Obras do Terminal GentilezaMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 19/09/2022 19:05

Rio - Os cariocas que tiveram que chegar ao centro pela Avenida Brasil enfrentaram dificuldades, nesta segunda-feira (19), primeiro dia útil dos desvios provocados pelas obras do Terminal Intermodal Gentileza, na Avenida Francisco Bicalho. Os ônibus com ponto na via, na altura do Instituto de Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), foram os mais afetados, já que precisam fazer retorno por ruas internas de São Cristóvão.

A mudança no itinerário das linhas, avisada pela Prefeitura do Rio nas últimas semanas, provocou a insatisfação de cariocas pela manhã. "A volta que o ônibus tá dando pra não passar na Francisco Bicalho é enorme. Pelo amor de Deus! O que que é isso. Nem sei mais onde estou", compartilhou um usuário no Twitter.

Segundo imagens de câmera divulgada pelo Centro de Operações Rio, às 8h da manhã, o trânsito na se estendia da curva do Cemitério do Caju, na Rua José Clemente, até a altura da Rua do Reino Saudoso. Os ônibus com ponto na Avenida Francisco Bicalho tiveram de fazer uma rota alternativa que passa pelas ruas Santos Lima, Benedito Otoni, São Cristóvão e Avenida Pedro II.



Quem passou pela via, mesmo de carro, precisou ter muita paciência também no fim da tarde. "Um caos a descida da ponte. Tudo porque do INTO até a Francisco Bicalho está interditado. Para fugir do engarrafamento, dei uma volta gigante para acessar o viaduto 31 de Março", comentou um motorista por aplicativo, também no Twitter.



Os desvios no trânsito, na chegada ao Centro, começaram valer na última sexta-feira. A expectativa da CET-Rio e da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos é que o fluxo na percurso com interdições chegue a 25 mil veículos por dia.

Na última quarta-feira (14), o presidente da CET-Rio, Joaquim Dinis, já havia falado sobre a preocupação com pontos de ônibus e com os roteiros. "Temos cerca de 25 mil veículos que usam esse acesso hoje em dia, sendo que a maior parte é ônibus. Nossa preocupação é orientar motoristas e passageiros sobre os novos roteiros e pontos. O principal acesso da Avenida Brasil para a Francisco Bicalho já é o Viaduto do Gasômetro, não passa por baixo", disse.

Para os motoristas, se o destino for o Centro do Rio, o melhor caminho é pelo Elevado do Gasômetro. O elevado também dá acesso à Avenida Rodrigues Alves, que leva para a Zona Portuária e ao Túnel Marcello Alencar. Por baixo, os motoristas não tem outra opção, a não ser enfrentar os desvios para chegar à Francisco Bicalho. O caminho para o Túnel Santa Bárbara pode ser feito seguindo o caminho da Via B4, Via Binário, Avenida Professor Pereira Reis, Largo de Santo Cristo e acessando o Elevado 31 de Março.

De acordo com a CET-Rio, equipes de operadores de tráfego atuaram ao longo do dia e permanecerão enquanto as obras para o terminal seguirem.

Vale destacar que a previsão para conclusão das construção do Terminal Intermodal Gentileza (TIG), que vai ligar o BRT Transbrasil ao VLT e aos ônibus municipais, está prevista para terminar no fim de 2023. A estimativa é de que o terminal receba cerca de 130 mil passageiros por dia.



As obras estão orçadas em R$ 250 milhões e a estrutura metálica será de material reaproveitado do Centro Internacional de Transmissão (IBC), localizado no Parque Olímpico e utilizado durante a Rio 2016. Circularão por hora no local até 95 ônibus do BRT, 21 composições do VLT e 137 ônibus municipais