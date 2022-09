Duas armas, um coldre e um celular foram apreendidos juntamente com os suspeitos - Divulgação

Publicado 20/09/2022 11:05

Rio - Policiais militares do 41ºBPM (Irajá) prenderam cinco suspeitos de roubo à mão armada no bairro de Irajá, Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (19).

Os agentes foram informados que cinco homens haviam realizado um roubo e circulavam em um carro pela região. Após um cerco tático na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., os policiais ordenaram que o veículo parasse.

Após revistarem os suspeitos e o carro, PMs apreenderam duas armas, um coldre e um celular. Um carro roubado foi recuperado.



A ocorrência foi encaminhada à 27ªDP (Vicente Carvalho).