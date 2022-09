Homem é morto enquanto andava de bicicleta após ser atropelado por um ônibus na Praia do Leblon - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 19/09/2022 12:53 | Atualizado 19/09/2022 15:45

Rio - Um ciclista morreu após ser atropelado por um ônibus na orla do Leblon, Zona Sul do Rio, na manhã desta segunda-feira (19). A vítima foi identificada como Danilo Rocha de 63 anos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o quartel de Copacabana foi acionado às 10h para um acidente na Rua General Artigas, entre o posto 11 e 12. Ao chegarem no local, os agentes já encontraram o sem vida. A tragédia deixou em choque quem passava pela movimentada orla da praia.

Danilo estava andando de bicicleta quando se desequilibrou e foi atingido por um ônibus executivo da Viação Útil, contratado por um condomínio da Barra da Tijuca para levar moradores até a Zona Sul. Segundo um agente da Polícia Militar, o homem estava usando um relógio Carmim, que avisa quando se sofre uma queda. Dessa forma, a esposa de Danilo foi notificada na hora e foi até o local do acidente. Uma equipe do Programa Presente Leblon também deu suporte à ocorrência.

Familiares de Danilo chegaram ao local pouco depois do ocorrido. Para Miguel Lasalvia, presidente da Comissão de Segurança no Ciclismo da Cidade do Rio de Janeiro (CSC-RJ) e amigo de Danilo, o acontecido foi uma tragédia. "As informações estão sendo colhidas de algumas testemunhas que presenciaram o incidente. Vamos apelar para as câmeras da CET-Rio, da orla, para que a gente possa tentar, da melhor forma, identificar o ônibus”, contou. Ele ainda acrescentou que a vítima estava usando todos os equipamentos exigidos nas regras de segurança.

A perícia já foi realizada. O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon), onde o motorista do ônibus e testemunhas prestam depoimentos.

Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.