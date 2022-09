Raphael Montovaneli voltava de clássico Fla x Flu quando foi baleado - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 20/09/2022 09:41 | Atualizado 20/09/2022 11:18

Rio - O técnico em radiologia Raphael Montovaneli, de 40 anos, permanece internado no Hospital Federal do Andaraí, após ter sido atingido por um tiro de fuzil na cabeça por um policial militar , no último domingo (18), durante uma blitz no bairro do Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. A unidade de saúde informou, nesta terça-feira (20), que o quadro clínico da vítima permanece gravíssimo.

Raphael estaria no banco de trás de um veículo, voltando da partida entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã, quando foi baleado. Segundo a Polícia Militar, o disparo ocorreu quando o motorista do automóvel teria fugido de uma blitz na Rua Souza Dantas, no acesso para Avenida Marechal Rondon. Ainda de acordo com a corporação, o carro estaria em alta velocidade na direção dos agentes.

O condutor teria então seguido para o Hospital do Andaraí, de onde ele e outros dois ocupantes foram para a 25ª DP (Engenho Novo) para prestar esclarecimentos. Nenhum material ilícito foi encontrado no automóvel em que a vítima estava. De acordo com uma prima de Raphael, Amanda Montovaneli, o motorista acelerou para poder passar com o semáforo ainda aberto, já que a região é perigosa. Ainda segundo ela, testemunhas contaram que no local onde o crime aconteceu não havia uma blitz, mas uma viatura fazendo patrulhamento.

"É meio chocante ainda, para a gente. Estamos na esperança dessas informações e saber como ele está. Mas, o estado dele é bem delicado. É meio complicado dizer, a gente não é testemunha, eu não estava ali para poder ver, mas é triste, a gente espera proteção e, às vezes, podem acontecer essas ações que a gente não entende muito bem porquê se deram. Espero que fique esclarecido, em breve, para que todos nós saibamos o que aconteceu de verdade", desabafou Amanda.

Lotado no 3º BPM (Méier), o soldado Márcio Felipe dos Santos Ribeiro, de 35 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e assumiu a realização dos disparos. Ele estava na Polícia Militar há apenas seis meses. Flamenguista, o técnico é ex-presidente da torcida organizada Nação 12. Raphael é casado e sua esposa está esperando o primeiro filho do casal. "Ele era um cara super apaixonado pelo Flamengo, um cara que sempre estava nos jogos. Jovem, um cara que sempre tratava a gente super bem, muito carinhoso", lamentou a prima.