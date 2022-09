Prefeitura do Rio faz operação para demolir construções irregulares no bairro da Gamboa - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 20/09/2022 09:30 | Atualizado 20/09/2022 10:21

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) do Rio realizou uma operação para demolir construções irregulares na entrada da comunidade da Providência, nesta terça-feira (20). Localizado na Rua Barão da Gamboa, parte da comunidade que fica no bairro da Gamboa, perto do Cemitério dos Ingleses, o local fica em área sob influência do crime organizado.



Brenno Carnevalle, secretário de Ordem Pública, afirmou que pretende proteger a vida das pessoas ao retomar a ordem pública e asfixiar o crime organizados. “Viemos demolir construções irregulares que ocupam a via pública e uma estrutura de telhado metálica que, segundo informações, seria ligada ao tráfico de drogas para a realização de bailes. Ocasionando ainda em fechamento indevido da área”, contou.

Entre as estruturas que foram removidas, está um telhado de aproximadamente 300 m², construído para a realização de bailes e festas no local. Além dele, também foram derrubados cerca de dez estabelecimentos comerciais erguidos ilegalmente sobre a calçada, incluindo uma choperia.