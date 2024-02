Falso entregador Ygor da Silva Gomes, de 23 anos, conhecido como Índio - Divulgação/PMERJ

Publicado 02/02/2024 09:00 | Atualizado 02/02/2024 15:47

Rio - Um falso entregador de aplicativo, identificado como, de 23 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (2) após praticar diversos assaltos nas zonas Sul, Norte e Centro do Rio. O criminoso, conhecido como Índio, já havia sido preso em novembro do ano passado, mas foi solto 20 dias depois. Ygor foi detido na Rua São Martinho, no bairro do Estácio, em ação conjunta do 2º BPM (Botafogo) e 18ª DP (Praça da Bandeira).

Segundo as investigações, Índio usava uma mochila vermelha de aplicativo para se disfarçar e realizar os roubos com uma motocicleta. Em uma das ocorrências, na Tijuca, Zona Norte, ele atirou na vítima, que está em estado grave no hospital. Ele é acusado de tentativa de latrocínio (roubo seguido de tentativa de morte) e estava sendo monitorado pelo batalhão de polícia da área.

O criminoso possui outras sete anotações criminais, sendo três por roubo a mão armada.

Prisão em novembro

Ele já havia sido preso no último dia 30 de novembro por praticar assaltos na região da Glória, Zona Sul do Rio. Na data da prisão, Índio usava do disfarce para assaltar pedestres. Ygor foi localizado por agentes do 2º BPM (Botafogo) próximo a um dos acessos ao Morro Santo Amaro, no Catete, Zona Sul da cidade. No momento da abordagem, Ygor, que estava em uma motocicleta, tentou fugir dos agentes pela contramão. No entanto, um cerco tático foi montado.



O falso entregador foi encaminhado para a 5ª DP (Mem de Sá), onde a ocorrência foi registrada. Com ele, os policiais encontraram mais de R$ 800 e um celular. Em consulta ao sistema, a PM constatou, ainda, que o suspeito possui sete anotações criminais, sendo três por roubo a mão armada.

No entanto, ele foi posto em liberdade menos de um mês depois, no dia 20 de dezembro, e voltou a praticar os crimes.