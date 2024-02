Diego Felipe Fraguas e Maria Leopoldina Fraguas fazem vaquinha virtual para finalizar tratamento de câncer do filho Vicente - Reprodução / @sejogapapai

Diego Felipe Fraguas e Maria Leopoldina Fraguas fazem vaquinha virtual para finalizar tratamento de câncer do filho VicenteReprodução / @sejogapapai

Publicado 02/02/2024 15:43 | Atualizado 02/02/2024 16:07

Rio - Uma família da Taquara, na Zona Oeste, realiza uma corrente de apoio para dar fim a um drama que já dura mais de dois anos. Vicente Fraguas, de apenas 5 anos, está em fase final de recuperação de um câncer muito agressivo e com alta taxa de mortalidade. Para aumentar as chances de vencer de vez essa luta, ele precisará passar por tratamento nos Estados Unidos. Desde então, seus pais começaram uma "vaquinha" virtual que tem como objetivo arrecadar R$ 250 mil para bancar os custos.

Em novembro de 2021, Vicente foi diagnosticado com neuroblastoma nível 4. Depois de muitos procedimentos, que incluíram a cirurgia para a retirada do tumor, seis ciclos de quimioterapias, 19 sessões de radioterapias e dois transplantes de medula óssea, o garoto está curado. No entanto, segundo os médicos, a chance do tumor voltar é de 40%.

Em entrevista ao DIA, o pai Diego Felipe Fraguas, de 37 anos, relatou que a família de Vicente conseguiu um tratamento gratuito na Pensilvânia, nos EUA, a base de um novo medicamento. O Difluorometilornitina (DFMO) reduz em 3% a chance da doença voltar e, segundo Diego, essa é a única esperança deles.

"O tratamento no Brasil acabou, não tem mais o que fazer. Conseguimos essa possibilidade nos EUA, mas temos que lutar contra o tempo, pois temos até 60 dias para conseguir dinheiro para custear todos os gastos com viagem e possíveis exames. Estou com medo de demorar muito e perder a gratuidade do remédio, pois com certeza vai ser muito caro se tiver que pagar", relatou o pedagogo.

Todo o processo para a cura de Vicente vai levar dois anos e meio e a família do garoto terá que ir a cada 2 meses para a Pensilvânia para buscar o medicamento. "Vão ser muitas viagens, além de todos os custos nós vamos na coragem porque nem eu nem a minha falamos inglês. Na primeira viagem queremos ir nós três, mas nas outras vai só ela (mãe) com o Vicente por conta das despesas", comentou Diego, que completou: "Nossa esperança é de conseguir recursos por meio da arrecadação online."

Com a ajuda de amigos e familiares, a "vaquinha" para ajudar Vicente, que começou em 24 de janeiro, já arrecadou mais de R$ 39 mil. Apesar das dificuldades, Diego e sua esposa Maria Leopoldina Fraguas, de 42 anos, se sentem acolhidos com tantos gestos de apoio e se dizem otimistas.

"Todo mundo está ajudando, seja divulgando ou doando. Estão fazendo até bazar para arrecadar dinheiro. Nós estamos com boas expectativas, a gente falara para o Vicente que vamos viajar para buscar o remedinho da cura. Estamos com muita esperança de um futuro cheio de saúde", finalizou Diego.

Quem quiser apoiar a Vicente e sua família, pode fazer a doação através do site ou pelo PIX, no número (21) 99554-6997.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Thiago Antunes