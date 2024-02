O agressor vai responder pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 02/02/2024 15:59 | Atualizado 02/02/2024 16:01

Rio - A Polícia Civil prendeu, na tarde de quinta-feira (1º), Luiz Carlos Maurat Júnior, de 40 anos, suspeito de matar Bruno de Almeida, de 26, a pauladas na saída de um supermercado no Centro de Maricá, na Região Metropolitana do Rio, em 28 de dezembro passado. A vítima morreu após ficar 14 dias em coma internado na UTI do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. O agressor foi identificado por agentes da 82ª DP (Maricá) por meio de imagens de câmeras de segurança.

Segundo a polícia, Luiz Carlos Maurat Júnior já possuía outras anotações criminais por roubo e furto. O suspeito foi visto na mesma rua onde cometeu o crime, em Maricá. Ele tentou fugir mas foi seguido pelos policiais e encontrado em uma casa abandonada onde estavam também as roupas usadas no dia do crime. O mandado de prisão preventiva contra o agressor foi emitido, e ele vai responder pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte.

O crime

Bruno Ferreira de Almeida morreu depois de duas semanas em coma no Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara após ser atacado com pauladas na cabeça ao sair de um supermercado de Maricá, na Região Metropolitana do Rio. O ataque ocorreu no Centro da cidade, no dia 28 de dezembro. Imagens de câmeras de segurança revelam que o suspeito rondava o local com um saco na mão, onde guardava um pedaço de madeira.

A gravação mostra que, quando Bruno deixa o supermercado, o homem o segue e bate com a madeira na cabeça dele, que cai no chão e continua sendo agredido. O agressor foge no carro da vítima que, horas depois, foi encontrado na comunidade da Linha, em Rio do Ouro, em São Gonçalo, com o pedaço de madeira, com sangue do rapaz, dentro.