Homem foi morto a tiros no bairro Jardim BotânicoReprodução

Publicado 02/02/2024 21:31 | Atualizado 02/02/2024 21:39

Rio - Em apenas três horas nesta sexta-feira (2), o Grande Rio registrou quatro mortes em confrontos entre criminosos, na Zona Norte e na Baixada Fluminense. Outras três pessoas foram vítimas de balas perdidas em Rocha Miranda, também na Zona Norte, e sobreviveram. De acordo com o levantamento do Instituto Fogo Cruzado, o Grande Rio totaliza, até o momento, 12 vítimas de balas perdidas neste ano.



O primeiro tiroteio aconteceu por volta das 15h, no bairro Jardim Botânico , em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Um dos homens, que estava de moto, foi baleado na cabeça. Segundo informações iniciais, o confronto teria sido motivado por uma briga entre milicianos. A Polícia Militar informou que agentes do 21º BPM (São João do Meriti) estiveram no local para verificar um tiroteio e no local encontraram dois homens mortos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.