Confronto terminou com suspeito morto e outro preso em São Gonçalo nesta sexta-feira (2) - Reprodução

Confronto terminou com suspeito morto e outro preso em São Gonçalo nesta sexta-feira (2)Reprodução

Publicado 02/02/2024 20:04

Rio - Um suspeito morreu e outro foi preso após um confronto com policiais civis, na manhã desta sexta-feira (1º), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Os dois, segundo a investigação da 72ª DP (São Gonçalo), fazem parte do tráfico de drogas da comunidade dos Tabajaras, localizada dentro do Complexo do Salgueiro e dominada pelo Comando Vermelho (CV).

De acordo com o delegado Túlio Pelosi, ambos estavam sendo monitorados pelo setor de inteligência da delegacia. Os agentes esperavam os suspeitos fora da comunidade, próximo ao viaduto de Itaúna, quando um dos suspeitos, atirou contra os policiais.

"Eles estavam sendo monitorados por nosso setor de inteligência. Eram traficantes da liderança da comunidade dos Tabajaras, comunidade integrante do Complexo do Salgueiro dominada pelo CV. Minha equipe esperou o dia em que poderíamos abordá-los na pista, fora da comunidade, principalmente para evitar 'danos colaterais' a terceiros inocentes. A ação demonstrou-se cirúrgica, pois não colocou a população em perigo e a morte do marginal só ocorreu, pois o mesmo, ao avistar os policiais, descarregou dois carregadores de sua pistola 9 mm em direção aos policiais", disse o delegado.

O ataque gerou um revide e o suspeito acabou sendo baleado e não resistindo aos ferimentos. A morte do homem será investigada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

Já a prisão do segundo criminoso foi registrada na própria 72ª DP. O delegado explicou que ele não atirou contra os policiais e foi preso porque compartilhava posse/porte de arma de fogo de uso restrito e praticou o crime de resistência qualificada. Ele já tinha outras quatro anotações criminais.