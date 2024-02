Homem foi morto a tiros no bairro Jardim Botânico - Reprodução

Homem foi morto a tiros no bairro Jardim BotânicoReprodução

Publicado 02/02/2024 20:45 | Atualizado 02/02/2024 21:26

Rio - Dois homens foram mortos a tiros na tarde desta sexta-feira (2) no bairro Jardim Botânico, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Um dos homens, que estava de moto, foi baleado na cabeça.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que agentes do 21º BPM (São João do Meriti) foram acionados para uma ocorrência e, no local, encontraram dois mortos sem identificação. Não há informação sobre autoria ou motivação do crime.

Os PMs isolaram a área e acionaram a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que realizou perícia. O caso foi registrado na especializada, que está responsável pela investigação.