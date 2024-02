Carro abandonado pelos criminosos em Queimados era roubado e foi encontrado com munições - Reprodução

Publicado 02/02/2024 19:11 | Atualizado 02/02/2024 21:28

Rio - Uma briga entre milicianos do mesmo grupo pode ter motivado o tiroteio que terminou com um menino de 6 anos baleado na tarde de quinta-feira (1º) , em Queimados, na Baixada Fluminense. A vítima tinha se mudado com a família de Minas Gerais para a região há dois meses.

A informação foi confirmada pelo delegado Luis Otavio de Oliveira, da 55ª DP (Queimados), responsável pelo caso. De acordo com o titular, o material apreendido dentro do veículo onde um grupo estava comprova que houve tiros por parte dos integrantes deste carro, que era roubado.

"A princípio envolve uma briga entre milicianos de Queimados que racharam. Acabou ocorrendo uma troca de tiros. O carro da frente foi abandonado e apreendido por nós. O veículo era roubado. Foram apreendidos estojos de munição no interior do carro, o que comprova que deste carro também atiraram", disse.

O delegado ainda destacou que havia outros dois carros perseguindo o veículo que foi abandonado. Segundo ele, o laudo do Instituto Médico Legal (IML) sobre os ferimentos do menino, atingido no abdômen, pode ajudar aos investigadores sobre a direção e a incidência do tiro em busca de localizar o suspeito de ter feito o disparo. Luis ainda lamentou toda a situação envolvendo a criança e sua família, que se mudaram para Queimados há dois meses.

"A gente não sabe de qual carro foi ainda. Quando tivermos o laudo do IML, dependendo do que estiver escrito, dá para a gente ter uma noção da direção e da incidência do tiro. O menino acabou sendo atingido no momento em que estava caminhando com a avó e com a tia. Coitada da criança. São uma família que veio de Minas há dois meses para morar com familiares aqui. Tinham a ideia de permanecer e não sei mais se vão com isso", completou.

O menino foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Queimados. De lá, ele foi transferido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, ainda na Baixada Fluminense.

Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, o paciente deu entrada às 19h56 desta quinta-feira (1º) com uma perfuração de arma de fogo na região do abdômen e uma lesão no antebraço direito. A direção do hospital informou que ele foi encaminhado imediatamente para o centro cirúrgico, com a cirurgia sendo realizada sem intercorrências.

No momento, o menino encontra-se acordado, no Centro de Terapia Intensiva (CTI) pediátrico, orientado, em ar ambiente e hemodinamicamente estável. A prefeitura destacou que ele segue em observação clínica rigorosa, sob acompanhamento da equipe multidisciplinar, e que não há previsão de alta.