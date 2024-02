PM apreendeu uma faca e uma tesoura com o genro da ex-deputada - Reprodução

Publicado 02/02/2024 22:35 | Atualizado 02/02/2024 22:42

Rio - O genro da ex-deputada Flordelis, Elias de Souza Azevedo, teve a prisão mantida pela Justiça do Rio por ameaçar o advogado da família de Anderson do Carmo , assassinado em julho de 2019. Na decisão, o juiz titular Rafael de Almeida Rezende ressaltou o fato de que Elias resistiu à prisão e tentou golpear policiais militares com uma tesoura.

Em audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (2), a prisão em flagrante de Elias foi convertida em preventiva. No julgamento, o acusado se defendeu argumentando que foi agredido pelos agentes e jogado no chão. Com ele, foi encontrado com uma faca e uma tesoura.

O magistrado ainda ressaltou que Elias foi encontrado pelos PMs em frente à residência do advogado, portando as armas brancas, a fim de persegui-lo e amedrontá-lo.

Na noite desta quarta-feira (31), Elias foi capturado pela PM depois de ameaçar, pela segunda vez, o assistente de acusação do caso Flordelis, Ângelo Máximo Macedo da Conceição.

O advogado explicou que sua esposa tinha ido dar uma volta na praia com a cadela e a filha quando se depararam com Elias na porta do prédio. "Ineditamente, ela me ligou e eu larguei o que tava fazendo em Icaraí e fui pra minha casa. Dei uma volta no quarteirão, mas não achei ele. Quando cheguei em casa, coloquei minha esposa no carro e fizemos uma nova ronda e não encontramos. Resolvi ir na orla e quando voltei, encontrei o Elias na frente do meu prédio. Na mesma hora, liguei pro 190 e narrei o fato", explicou.

A Polícia Militar foi acionada e informou que, quando chegou ao local, o advogado disse que estava sendo ameaçado de morte. Com Elias, os agentes apreenderam uma faca e uma tesoura. Segundo a PM, os dois foram encaminhados à 81ª DP (Itaipu), onde a ocorrência foi registrada. Segundo Ângelo Máximo, Elias reagiu à abordagem e tentou atingir um dos policiais com a tesoura.

Na semana passada, o assistente de acusação do Caso Flordelis registrou uma ocorrência por agressão contra o genro da ex-deputada. Na ocasião, ele e sua mulher saíam de um supermercado de Piratininga, em Niterói, Região Metropolitana, quando o familiar de Flordelis se aproximou e começou a o ofender e ameaçar. Durante a confusão, o advogado teve a camisa rasgada e o cordão arrebentado. Ele revelou, ainda, que Elias disse que iria o matar e também a delegada Bárbara Lomba, inicialmente responsável pelo inquérito.

Segundo Ângelo, essa é a nona ameaça que recebe e a terceira que registra na Polícia Civil. "No dia 22, no supermercado, ele mandou eu sair de Piratininga dizendo que ali era reduto dele e que ele ia descobrir aonde eu moro e me mataria. Nove dias depois, ontem, ele foi preso na porta da minha casa", ressaltou o advogado.

Flordelis