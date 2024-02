Técnicos da Light atuam em plano de recuperação da rede na Ilha - Divulgação / Light

Publicado 02/02/2024 15:02 | Atualizado 02/02/2024 16:05

Rio - O fornecimento de energia na Ilha do Governador, neste domingo (4), será suspenso entre 6h e 12h para obras da Light. A parada programada e as intervenções fazem parte do plano de recuperação e renovação do sistema que abastece a Ilha do Governador e Paquetá. Serviços essenciais, como unidades de saúde e segurança, e pacientes dependentes de equipamentos vitais, cadastrados na rede da empresa, serão mantidos pelos cerca de 70 geradores instalados na região. Nas duas últimas semanas, a região tem enfrentado problemas com a falta de luz.



A concessionária iniciou, em agosto de 2023, ações de modernização e fortalecimento da rede de abastecimento de energia para a região. Trata-se da restauração das linhas de transmissão existentes, bem como a instalação de novas linhas de distribuição e transmissão, mais modernas. Quando o plano de recuperação e renovação estiver concluído, no final de 2025, Ilha do Governador e Paquetá serão atendidas por um sistema mais robusto.



As intervenções acontecem em duas frentes. A primeira, que será concluída ainda em fevereiro, é a construção de uma rede de distribuição auxiliar de média tensão para fortalecer o sistema de fornecimento de energia da região, enquanto as obras de modernização da rede evoluem. São três novos circuitos de distribuição com 50 quilômetros de novos cabos e mais de 100 postes, saindo da Ilha do Fundão até três subestações da Light.



A partir delas, a energia será distribuída para Ilha do Governador e Paquetá. No total, 95 geradores complementam o sistema enquanto as obras avançam no bairro.



A outra frente é a de renovação da rede de transmissão de energia (alta tensão) subterrânea, que sai do Fundão e vai até a Ilha do Governador. A Light está construindo novas linhas de alta tensão e recuperando outras, já existentes.



Quando o plano de renovação total da rede estiver concluído, no final de 2025, a linha auxiliar será mantida e utilizada para contingências. Esse sistema seguirá atuando de forma coordenada com a infraestrutura já existente.



Ressarcimento



Moradores e comerciantes que tiverem danos nos aparelhos elétricos/eletrônicos podem acionar a concessionária por meio da agência virtual. O pedido deve ser realizado pelo titular da conta, que também precisa apresentar a nota fiscal do aparelho danificado ou orçamento de empresa autorizada.



Após a solicitação, a empresa analisa as informações apresentadas, verifica o histórico de ocorrências em seu sistema, e envia uma resposta ao consumidor.



Canais de atendimento



- WhatsApp com auxílio da Lia, assistente virtual da companhia: (21) 99981-6059



- Call Center: 0800-021-0196