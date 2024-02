PMs do 7º BPM foram acionados para o caso - Divulgação

PMs do 7º BPM foram acionados para o casoDivulgação

Publicado 20/02/2024 11:49 | Atualizado 20/02/2024 11:54

Rio - Um falso motorista de aplicativo foi preso em flagrante por tentar estuprar uma passageira, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. A vítima saía de um shopping em direção à casa de um amigo, quando entrou no veículo do suspeito e afirmou ter sido atacada. O caso aconteceu no último dia 12.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (Nova Iguaçu) foi acionada para a ocorrência e, ao chegar no local, encontrou o motorista já contido por vizinhos da vítima. No endereço, os agentes foram informados que o homem teria se passado por motorista de aplicativo para enganar a vítima.

Durante a viagem, o homem teria dito para a passageira que estava sem internet e que ela precisaria indicar o caminho. Já próximo ao destino, ele teria parado o carro, trancado as portas e induzido para ela que ela precisaria pagar a corrida com sexo.

A vítima conseguiu enviar mensagem para um amigo, que a esperava em sua casa. Nesse intervalo, o falso motorista teria começado a ameaçar a vítima com uma chave de fenda. Mesmo ameaçada, a mulher conseguiu reagir, destravar as portas do carro e sair do veículo.

O amigo da vítima, acompanhado de outros vizinhos conteve o falso motorista até a chegada da PM. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves), onde o homem permaneceu preso até ser encaminhado para o sistema prisional.