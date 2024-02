O bebê nasceu dentro do veículo da família, na porta da Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda - Divulgação/Prefeitura do Rio

O bebê nasceu dentro do veículo da família, na porta da Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 19/02/2024 16:54 | Atualizado 19/02/2024 17:55

Rio - Uma mulher de 32 anos foi socorrida por guardas municipais em trabalho de parto e deu à luz dentro do próprio carro, na porta do Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, no Centro do Rio, na madrugada deste domingo (18). O pai da criança, de 34 anos, pediu a ajuda dos guardas do Grupamento Tático Móvel (GTM), que trabalhavam na Operação Carnaval. O casal vinha de Inhaúma e estava preso no congestionamento. Os agentes manipularam o trânsito e acompanharam o casal até o hospital.

As equipes estavam na Rua Barão de Tefé, no bairro Saúde, quando ouviram os gritos do pai pedindo ajuda. O casal conseguiu chegar à maternidade, porém, o bebê nasceu ainda dentro do carro, na porta da unidade.

Um dos guardas municipais auxiliou no parto e usou sua própria camisa para segurar o bebê e impedir que ele caísse até que uma enfermeira chegasse para dar continuidade ao atendimento. A direção do Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda informou que a mãe e o bebê foram atendidos na unidade, receberam todos os cuidados necessários e passam bem.