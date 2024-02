Fuzil, carregadores e colete à prova de balas foram apreendidos em operação no Complexo da Pedreira - Reprodução / @pmerj

Publicado 19/02/2024 16:50 | Atualizado 19/02/2024 16:52

Rio - A Polícia Militar (PM) realizou, na manhã desta segunda-feira (19), operações no Complexo da Pedreira e do Chapadão, na Zona Norte. Ao todo, os agentes apreenderam um fuzil, carregadores, capa de colete à prova de balas e drogas. Além disso, um suspeito foi preso.

Na Pedreira, equipes do 41º BPM (Irajá) encontraram um ponto de armazenamento de drogas e armas na Rua Theotônio dos Santos. No local, havia um homem, que foi preso em flagrante, um fuzil calibre 5.56, sete carregadores e uma colete à prova de balas. Os policiais encaminharam o suspeito e os materiais apreendidos à 39ª DP (Pavuna).

Já no Chapadão, policiais do Batalhão de Operação Policiais Especiais (Bope), com o apoio do Comando de Operações Especiais (COE), removeram barricadas espalhadas em ruas da comunidade. Na incursão, o Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreendeu diversas drogas e uma réplica de fuzil. Na comunidade Gogó da Ema, que faz parte do Chapadão, outra equipe do BAC encontrou mais entorpecentes. Os materiais apreendidos também foram encaminhados à 39ª DP (Pavuna).

Agentes do Bope e do COE atuaram na remoção de barricadas no Complexo do Chapadão Reprodução / @pmerj

Na manhã desta segunda-feira (19), quatro criminosos que estariam fugindo das operações nesses locais trocaram tiros com policiais militares no centro de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Três foram baleados e um preso em ação que também apreendeu armas e drogas.

Nos últimos dias a região vem sofrendo com intensos confrontos entre traficantes do Comando Vermelho (CV), que dominam o Complexo do Chapadão, e do Terceiro Comando Puro (TCP), que comandam o Complexo da Pedreira, devido a disputa pelo controle de territórios.