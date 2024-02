Material apreendido com os criminosos - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 19/02/2024 10:27 | Atualizado 19/02/2024 10:29

Rio - Três suspeitos foram baleados durante troca de tiros com policiais militares, na manhã desta segunda-feira (19), em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Um quarto criminoso foi preso durante a ação. A Polícia Militar informou que o grupo estaria fugindo dos Complexos do Chapadão e Pedreira, na Zona Norte, onde a corporação realiza uma operação contra o crime organizado.

Segundo a PM, agentes do 20º BPM (Nova Iguaçu) realizavam patrulhamento na Av. Getúlio Vargas, no Centro de Nilópolis, quando avistaram o grupo em um veículo. A corporação informou que com a aproximação dos policiais, os criminosos atiraram e houve confronto. Na ação, os bandidos tentaram fugir roubando outros carros. No entanto, três suspeitos foram baleados. Informações preliminares da polícia apontam que eles estavam indo em direção à comunidade da Chatuba de Mesquita.

O grupo foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Edson Passos, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Não há informações sobre o quadro de saúde dos criminosos. Em imagens feitas por testemunhas, um dos homens feridos aparece sendo colocado na viatura da corporação enquanto outros dois estão no chão.

Com o grupo, os agentes apreenderam três fuzis, uma pistola, uma granada, sete carregadores, dois rádios transmissores, uma capa de colete balístico, quatro telefones celulares e drogas.