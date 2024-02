Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investigam o caso - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 19/02/2024 08:31 | Atualizado 19/02/2024 08:41

Rio - Um homem morreu ao ser baleado durante um tiroteio, que aconteceu após um assalto na Linha Amarela, na altura do Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, na noite deste sábado (17). Lucas Germano da Silva, de 22 anos, acabou atingido enquanto um policial militar e criminosos trocavam tiros. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

Naquela noite, suspeitos renderam alguns veículos na via, sendo que um pertencia a um policial militar. Foi quando começou uma troca de tiros. Em meio aos disparos, Lucas da Silva foi atingido e levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou a morte do homem.

Após os momentos de tensão na Linha Amarela, os agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para a ocorrência de roubo de veículo. No local, os militares constataram a morte do jovem e encaminharam o caso para a 21ª DP.

Questionada sobre o envolvimento de um policial militar no tiroteio, a Polícia Militar informou que "os fatos estão sendo investigados pela 21ª DP". De acordo com a Polícia Civil, a DHC está responsável pelo caso para identificar a autoria do crime.

Procurada, a Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, afirmou que, no sábado, houve uma "ocorrência na saída 10B, que liga a Linha Amarela à Linha Vermelha, no sentido Fundão, fora do trecho de concessão da empresa".

Ainda não há informações sobre o sepultamento de Lucas Germano Magalhães da Silva.