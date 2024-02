Imagens revelaram a sequência de troca de tiros entre os agentes - Reprodução

Publicado 17/02/2024 18:57 | Atualizado 17/02/2024 20:07

Rio - Policiais militares do serviço reservado (P2) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) abriram fogo amigo durante uma operação no Morro do Jorge Turco, na Zona Norte, na madrugada deste sábado (17).Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a aproximação dos agentes do Bope, que são atacados a tiros por policiais da P2 e revidam. O vídeo mostra ainda a sequência de rajadas de tiros de fuzil. Após se reconhecerem, as equipes se cumprimentaram e continuaram a operação. Não houve feridos.