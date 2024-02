Fuzil apreendido durante operação em comunidades da Zona Norte - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 17/02/2024 13:24 | Atualizado 17/02/2024 15:13

Rio - A polícia prendeu 14 homens, neste sábado (17), na região das comunidades Jorge Turco, Mundial e Proença Rosa, em Honório Gurgel, Zona Norte, durante uma ação conjunta do Batalhão de Operação Policiais Especiais (Bope) e do 9° BPM (Rocha Miranda).

desde a madrugada da quinta-feira (15) passada. Segundo a Polícia Militar, a ação teve início após dados de inteligência da corporação apontarem uma movimentação de traficantes do Complexo do Chapadão, dominado pela facção Comando Vermelho (CV), tentando invadir o Complexo da Pedreira, comandado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). As tentativas vêm ocorrendo

Durante a ação, criminosos que estavam colocando barricadas em uma das vias, arremessaram uma granada contra os policiais. No entanto, o artefato não explodiu e o Esquadrão Antibombas foi acionado. A equipe montou um certo e prendeu dois bandidos. Uma moto, uma granada e três celulares foram apreendidos com o grupo.

A PM informou que, posteriormente, na comunidade do Mundial, os agentes localizaram outros seis criminosos, entre eles o bandido conhecido como LC, apontado como um dos chefes da comunidade da Guaxindiba, em Coelho Neto. Uma pistola, drogas, uma granada e um fuzil foram apreendidos.

Já no inicio da manhã, outros seis bandidos foram detidos por policiais do Bope dentro de um imóvel na comunidade Proença Rosa. Com eles, os agentes apreenderam drogas, uma pistola, carregador e munições. Um dos suspeitos foi baleado e encaminhado ao Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Segundo a corporação, as ocorrências foram encaminhadas para a 40ªDP (Honório Gurgel).