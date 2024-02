Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, zika e chikungunya - Divulgação / SES

Publicado 17/02/2024 13:10

Rio - Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, é o bairro com maior número de casos de dengue na capital, com um acumulado de 2.372 pessoas com o vírus em 2024. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), oito dos dez bairros mais afetados ficam na Zona Oeste. Ao todo, o Rio registrou 23.273 casos da doença.

Na lista, Campo Grande é seguido por Santa Cruz, com 1.446 registros, e Guaratiba, com 1.058. O primeiro local fora da Zona Oeste é o Complexo do Alemão, que fica na Zona Norte, com 556 casos, ocupando a quinta colocação.

Veja a lista

1- Campo Grande, Zona Oeste: 2.372

2- Santa Cruz, Zona Oeste: 1.446

3- Guaratiba, Zona Oeste: 1.058

4- Bangu, Zona Oeste: 731

5- Complexo do Alemão, Zona Norte: 556

6- Realengo, Zona Oeste: 531

7- Paciência, Zona Oeste: 492

8- Cosmos, Zona Oeste: 467

9- Tijuca, Zona Norte: 459

10- Inhoaíba, Zona Oeste: 405

Nenhuma localidade da Zona Sul aparece na lista dos dez mais atingidos. Os primeiros pontos a figurarem são a Rocinha, com 396 caos, na 11ª posição; Botafogo, com 248, na 19ª colocação, e Copacabana, com 229, na 20ª.

A população de Guaratiba, que aparece em terceiro, foi escolhida para participar do estudo com a vacina contra dengue e começou a receber a primeira dose do imunizante nesta sexta-feira (16). O programa vai atender a um grupo de 20 mil pessoas, com faixa etária de 18 a 40 anos. O objetivo do estudo é avaliar a efetividade do imunizante na população adulta e, com isso, fornecer dados que fundamentem a inclusão ou não da vacina no calendário regular nacional.

A contaminação da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti cresceu 56% em todo estado no ano de 2024. Em 2023, a cidade do Rio teve um total de 22.795 casos e sete mortes, enquanto esse ano já soma 23.273 registros e dois óbitos. Nas últimas duas semanas, a SMS registrou 7.526 pacientes que tiveram dengue.