Publicado 17/02/2024 12:41 | Atualizado 17/02/2024 16:11

Rio - Um homem foragido do sistema prisional desde 2021 foi preso nesta sexta-feira (16), na região da Lagoa, Zona Sul da Cidade. Em novembro daquele ano, Wellington Soares Brasileiro recebeu direito ao benefício de saída para trabalhar, mas nunca mais voltou. O homem andava de bicicleta elétrica pela ciclovia da Avenida Borges de Medeiros, quando agentes do Segurança Presente repararam que o veículo estava ligado através de uma adaptação, feita com uma chave de motocicleta.

De acordo com a pasta, os policiais abordaram o suspeito e, após descobrirem a identificação da bicicleta, entraram em contato com o fabricante confirmando que o veículo havia sido furtado há dois meses. A bicicleta é avaliada em R$ 6,5 mil e foi devolvida ao dono.

Ainda durante a abordagem, os policiais descobriram que Wellington havia fugido da prisão. Condenado por tráfico internacional de drogas sintéticas, depois de ser preso pela Polícia Federal (PF) e acusado de pertencer à uma quadrilha de traficantes de classe média alta, o criminoso cumpria pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, em Bangu.

O homem de 43 anos foi levado para a 14ª DP (Leblon) e autuado por receptação e captura de foragido.