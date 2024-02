Materiais apreendidos foram encaminhados à 37ª DP (Ilha do Governador) - Reprodução

Publicado 17/02/2024 08:48

Rio - Policiais da 37ª DP (Ilha do Governador), em conjunto com agentes do 17º BPM (Ilha do Governador), prenderam dois suspeitos de roubar uma carga e sequestrar um motorista de caminhão na Estrada do Galeão, na Ilha. Gustavo de Souza da Silva e Samuel Roberto Guedes Sant'Ana foram baleados durante tentativa de fuga e encaminhados ao Hospital Municipal Evandro Freire.

Agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) retornavam de uma ação no momento em que notaram um homem correndo de PMs e uma carreta encostada no lado direito da via. O suspeito subiu na garupa da moto de um comparsa e os dois fugiram.

A dupla, então, se aproximou dos policiais civis e um dos homens apontou a arma aos agentes, que revidaram, baleando os dois. Poucos metros depois, a moto caiu e um dos bandidos ficou preso com a perna embaixo. Já o outro tentou pular um muro, mas também foi alcançado pelos policiais. A dupla foi encaminhada ao Hospital Municipal Evandro Freire, localizado no bairro da Portuguesa, na Ilha do Governador.

De acordo com o delegado Felipe Santoro, Gustavo de Souza possui diversas anotações criminais por associação para o tráfico de drogas, homicídio, tentativa de assassinato, receptação, roubo de carga, roubo de veículo e roubo de residência. Já a ficha de Samuel Roberto tem crimes por corrupção de menores, extorsão, organização criminosa e roubo.

"Como demonstram os antecedente dos presos, trata-se de uma dupla experiente na vida do crime. Ambos já vinham, há algum tempo, cometendo crimes graves. A carga foi totalmente recuperada. A moto roubada foi apreendida. Agora, as investigações prosseguem para identificar os comparsas da dupla", explicou o titular da 37ª DP (Ilha do Governador).

A moto utilizada pelos bandidos era roubada e foi apreendida, assim como a pistola utilizada por eles. Os dois foram autuados em flagrante por roubo de carga, receptação e resistência.