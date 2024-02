Desfile das escolas da Série Prata, na Intendente Magalhães - Reprodução / TV Brasil / Youtube

Desfile das escolas da Série Prata, na Intendente MagalhãesReprodução / TV Brasil / Youtube

Publicado 17/02/2024 11:15

Rio - A Polícia Militar prendeu um homem foragido da Justiça durante o desfile das escolas de samba da Série Prata, na Intendente Magalhães, na noite desta sexta-feira (16). A prisão aconteceu com auxílio de um drone com sistema de reconhecimento facial.

Após a identificação do equipamento, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) localizaram o suspeito que estava com um mandado de prisão em aberto e o encaminharam à 29ª DP (Madureira).

De acordo com a PM, essa é a 9ª prisão feita com auxílio do sistema de reconhecimento facial durante o Carnaval e a 22ª desde que o equipamento passou a ser utilizado.