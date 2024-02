Metrô funciona sem interrupções até domingo (18) - Divulgação / MetrôRio

Publicado 17/02/2024 10:49

Rio - Fechando a folia carioca, o MetrôRio está funcionando de forma especial, sem interrupções, até domingo (18). O esquema é para atender ao público do Desfile das Campeãs, na Marquês de Sapucaí, e dos últimos blocos que ainda percorrem a cidade. A ação, que começou às 5h deste sábado (19) e vai até às 23h de domingo (18), é válida em 38 estações.

De acordo com a concessionária, apenas a Presidente Vargas e Catete estão fechadas por questões de segurança e para concentração de clientes em estações com mais possibilidades de contenção de fluxo. Já a estação da Cinelândia, vai funcionar até as 20h deste sábado (17) e reabre às 6h de domingo.

A linha 2 circula normalmente, entre Pavuna e General Osório, e as linhas 1 e 4 seguem o trajeto Uruguai -Jardim Oceânico. Durante esse final de semana, a transferência entre as linhas 1 e 2 pode ser realizada no trecho entre as estações Central do Brasil e General Osório.

Desfile das Campeãs

Neste sábado (17) as seis escolas de samba do Grupo Especial mais bem colocadas na apuração voltam a desfilar na Marquês de Sapucaí. Em ordem, Vila Isabel, Portela, Salgueiro, Grande Rio, Imperatriz e Viradouro entram na avenida a partir das 22h.

Para os foliões que forem assistir aos desfiles nos setores do lado ímpar da Sapucaí, desfilar nas escolas que se concentram perto do edifício “Balança Mas Não Cai” ou que queiram chegar no Terreirão do Samba, a recomendação é desembarcar na estação Central do Brasil.

Já para os componentes que se concentram ao lado do edifício dos Correios ou os foliões que têm ingressos para o lado ímpar do Sambódromo, o ideal é desembarcar na estação Praça Onze.



Metrô na Superfície (MNS)

As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental - Gávea e Botafogo - Gávea) operam das 5h às 23h30 deste sábado e das 7h às 22h30 de domingo (18).