Pessoas reclamam de sintomas gripais após período de CarnavalEdu Kapps / SMS

Publicado 16/02/2024 18:26

Rio – "Vim na emergência e a médica disse que estão chamando essa virose de Macetando". "A virose Macetando me pegou. Foram dois dias de vômitos, diarreia, dor de cabeça e no corpo inteiro. Sensação que o trio elétrico passou em cima de mim".

Nas redes sociais, após o Carnaval, o que não faltam são relatos de uma virose batizada com o nome da música de Ivete Sangalo que foi hit nos dias de folia. Os sintomas relatados pelos 'macetados' são febre, dor de cabeça, dor abdominal, vômito e garganta inflamada.

A secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio informou que o estado vive uma epidemia de dengue. Além disso, desde a terceira semana epidemiológica do ano (14 a 20 de janeiro), observa-se um aumento de casos do coronavírus, com sintomas característicos de uma síndrome gripal: febre, dor de cabeça e no corpo e tosse. A recomendação para as pessoas que apresentem estes sintomas, que podem ser os mesmos para diversas doenças, é procurar rapidamente uma unidade de saúde.

Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebabo, as viroses que estão presentes no Rio de Janeiro atualmente podem ser confundidas com a "Macetando".

"Existem muitos vírus circulando concomitantemente na cidade. Dengue, covid, outros vírus respiratórios como Influenza, Rinovírus... Provavelmente é uma mistura deles. Covid é sempre a primeira hipótese. Testando negativo, pode ser outro vírus mesmo", afirmou.

A recomendação de Alberto é semelhante em todos os casos caso a pessoa apresente sintomas.

"Para todas essas viroses, o mais importante é a hidratação e se tiver febre por mais de 24 a 48 horas, buscar o atendimento médico. Evitar Aspirina, porque no caso de dengue, isso pode afetar ainda mais plaquetas, então usar Dipirona ou Paracetamol. Em caso de piora ou vômitos, se eles persistirem após mais de 48 horas, buscar atendimento médico. Para os pacientes idosos, que têm mais de 60 anos e testarem positivo para covid, é necessário buscar o atendimento médico para que seja feita a medicação específica", disse.