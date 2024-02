Moradores alegam que agentes do Bope abordaram homem antes dele aparecer morto - Divulgação

Publicado 16/02/2024 10:52 | Atualizado 16/02/2024 11:05

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação na Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (16). Na ação, moradores registraram um intenso tiroteio e 22 escolas foram impactadas. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a morte de um homem. No entanto, a PM não confirmou vítimas e nem confrontos na região.



Segundo testemunhas, o homem, ainda não identificado, teria sido abordado por policiais militares antes de aparecer morto, ensanguentado no chão. Em um dos vídeos, é possível ouvir ainda moradores perguntando se ele tinha voltado pra "boca", e uma mulher diz que não: "Ele estava trabalhando", completou.



De acordo com a corporação, agentes do Bope e do BAC atuam na região. Além disso, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) estão posicionados em pontos estratégicos localizados no entorno do Complexo da Maré.

Em nota, a PM destacou ainda que os agentes estão utilizando câmeras em seus uniformes. "Vale destacar que, até o momento, não houve confronto armado; não há registro de vítimas e a ação segue em andamento. É importante reforçar que todos os agentes estão atuando com a utilização de câmeras corporais, de uso individual, durante o trabalho operacional. Operação em andamento", disse.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 22 unidades escolares foram impactadas na Maré, passando a atender remotamente. Outras oito escolas tiveram a entrada adiada, mas já estão atendendo presencialmente.



A Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que a Clínica da Família (CF) Jeremias Moraes da Silva acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspendeu o funcionamento na manhã desta sexta-feira (16).



A CF Diniz Batista dos Santos mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.



Assaltos



Nesta quinta-feira (15) , um casal que estava em uma motocicleta foi assaltado na pista central da Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso , Zona Norte do Rio, e o veículo foi levado para dentro do Complexo da Maré. Na ação, um criminoso abordou os dois, anunciou o assalto e levou a moto. Um segundo bandido dava cobertura.

Uma viatura da Polícia Militar estava a cerca de 50 metros do local. A corporação informou que, por volta das 9h, agentes do 22° BPM (Maré) recuperaram a motocicleta na Rua 29 de Julho, um dos acessos à Nova Holanda. O policiamento foi reforçado na região.