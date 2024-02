Buraco aberto na Estrada Adhemar Bebiano, no Engenho da Rainha, preocupa moradores - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 16/02/2024 12:41 | Atualizado 16/02/2024 14:46



fotogaleria Rio - Aberto há pelo menos três semanas, segundo moradores, um buraco que ocupa parte da calçada da Estrada Ademar Bebiano, no Engenho da Rainha, Zona Norte, tem preocupado quem passa pela região. Além do risco de acidentes, o acúmulo de água parada devido às constantes chuvas está tornando o local em um possível ponto de proliferação do mosquito da dengue.

De acordo com os relatos, o buraco foi feito em decorrência de um vazamento de água, que durou por dias. Ainda segundo os moradores, a Águas do Rio, concessionária responsável pelo abastecimento e manutenção da água e esgoto na capital, chegou a realizar serviços de reparo, porém, mesmo após concluído, o buraco continuou aberto. O espaço está isolado e com entulhos que restaram da reforma.

Além de atrapalhar a acessibilidade dos pedestres, a cratera acumula água das chuvas e muita sujeira - ambiente propício para a reprodução do Aedes aegypti. O estado do Rio passa por uma epidemia de dengue. Somente nos primeiros 45 dias do ano, já são mais de 40 mil prováveis casos da doença, com duas mortes registradas na capital.

Procurada pelo DIA, a Águas do Rio informou que vai enviar uma equipe ao local, ainda nesta sexta-feira (16), para realizar a pavimentação do espaço e fechar o buraco. Entretanto, não esclareceu sobre os problemas e serviços realizados no local, relatado pelos moradores.

Já a Secretaria Municipal de Conservação disse que a obra é de responsabilidade da Águas do Rio e que vai enviar, ainda nesta sexta-feira (16), uma equipe vistoriar o local. O órgão alegou, também, que irá notificar a concessionária para finalizar o serviço.