Ator está desaparecido desde o dia 2 de fevereiro - Reprodução

Ator está desaparecido desde o dia 2 de fevereiroReprodução

Publicado 19/02/2024 11:56

Rio - Familiares e amigos do ator Edson Caldas, desaparecido desde 2 de fevereiro , não fazem ideia do que aconteceu com o ator e entregador por aplicativo. Um grupo de pessoas próximas realizou um protesto na tarde de domingo na Praça de Coelho Neto, na Zona Norte do Rio, para chamar a atenção para o caso. A última atualização que receberam da polícia tem 20 dias, quando o carro da vítima foi encontrado com marcas de tiros e vestígios de sangue no dia 9 pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) em Queimados, na Baixada Fluminense.

"A gente não faz ideia do que possa ter acontecido. Estou tentando ser forte para dar força aos nossos dois filhos e aos meus sogros", conta a mulher do ator, Jennyffer Vieira, 28. Ela mora com Edson e com os filhos de 7 e de 2 anos. O mais velho entende que o pai desapareceu, acompanha o noticiário da televisão e está muito triste, calado. A caçula de dois anos começou a chamar muito por Edson. "Ela não vê mais. Eu fico falando que ele foi trabalhar", relata Jennyffer. A família mora na Comunidade de Acari.

Edson, de 29 anos, desapareceu em Colégio, na Zona Norte da capital, e o sinal do seu celular foi localizado em Japeri, também na Baixada. Apesar das marcas de sangue e perfurações, o corpo não foi encontrado.

Carro do ator Edson Caldas foi encontrado com perfurações e vestígios de sangue Reprodução

Relembre o caso

Edson Caldas foi figurante na novela 'Gênesis', da Record. Quando desapareceu, ele trabalhava como entregador por aplicativo. Ele foi visto pela última vez, entrando em seu carro, um Fiat Doblò branco, na companhia de um homem, não identificado, após deixar um bar em Coelho Neto, na Zona Norte. A última vez que ele foi visto foi saindo da Praça de Coelho Neto com uma pessoa que é desconhecida da família.

A mulher descreveu o companheiro como muito tranquilo, brincalhão, que todo mundo gosta e não tinha inimigos. O celular dele foi rastreado e localizado pela última vez nas redondezas de Japeri. Antes de ir ao bar, Edson faria uma entrega, que foi cancelada pelo aplicativo.