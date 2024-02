Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, zika e chikungunya - Divulgação / SES

Publicado 14/02/2024 08:41 | Atualizado 14/02/2024 12:23

Rio - A cidade do Rio de Janeiro registrou, nesta quarta-feira (14), a segunda morte por dengue em 2024. Ao DIA, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, confirmou que a vítima foi um homem de 23 anos, morador de Senador Camará, na Zona Oeste. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), há outros dois óbitos em investigação no município.

O homem chegou a ficar internado, mas não resistiu após três dias de evolução da dengue hemorrágica. "Ele demorou para perceber os sintomas de gravidade, como dor abdominal e sangramentos. Recomendo que toda a população fique atenta. Em caso de febre, procure uma unidade de saúde", disse o secretário, em entrevista ao DIA.

Daniel Soranz também comentou sobre prevenção e vacinação. "A cada três pessoas com dengue, duas têm focos dentro do próprio domicílio. Recebemos 40 mil doses de vacina para um estudo na região de Guaratiba, na Zona Oeste. Nossa expectativa é que as vacinas sejam aplicadas em 30 dias nos 40 mil cadastrados", explicou.

Em nota, a SMS afirmou que o homem "apresentou sintomas, como febre, dores musculares, vômito, náusea, dores nas articulações e atrás dos olhos e não apresentava doenças pré-existentes. O quadro evoluiu, após 3 dias, para sinais de alarme e gravidade, como hipotensão postural, sensação de perda de força muscular, queda abrupta de plaquetas, dor abdominal intensa, sangramento espontâneo de mucosa e desidratação".

Há exatamente uma semana, na última quarta-feira (7), a primeira morte por dengue no Rio foi confirmada. A SMS informou que a vítima tinha 45 anos e estava internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Maré, na Zona Norte.

De janeiro a 13 de fevereiro, o estado do Rio registrou 39.311 mil casos prováveis de dengue e quatro óbitos: dois na cidade do Rio de Janeiro, um em Mangaratiba e um em Itatiaia. Chama atenção o aumento expressivo em apenas uma semana. No último balanço, em 5 de fevereiro, eram 25.136 mil casos. Ou seja, houve 14.175 mil novos registros: um crescimento de 56%.

No início do mês, o prefeito Eduardo Paes havia decretado estado de emergência de saúde pública por conta dos números de contaminados . Ao todo, foram registrados mais 11 mil casos, com uma taxa de incidência de 160,68 por 100 mil habitantes.

Atendimento aos casos de dengue

De acordo com a SMS, todas as Clínicas da Família e Centros Municipais de Saúde estão aptas para atender pacientes com dengue, além dos polos de atendimento. O décimo e último polo foi inaugurado nesta quarta-feira no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, na Zona Norte. O espaço segue o padrão estrutural dos outros nove já em funcionamento, com capacidade para diagnóstico e tratamento.

De acordo com o painel epidemiológico da Prefeitura do Rio, o município já registrou 20.053 casos de dengue em 2024. Em todo o ano de 2023, foram 22.802. Febre alta, dor atrás dos olhos, no corpo e nas articulações, mal-estar e manchas vermelhas na pele são os principais sintomas. Nos primeiros sinais da doença, as pessoas devem procurar atendimento para o diagnóstico precoce.

Para quadros graves, os pacientes serão regulados pela Central Municipal de Regulação e transferidos para leitos nos hospitais da rede de urgência e emergência do município. O Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte, será unidade de concentração para a doença, inicialmente com 20 leitos.

Para prevenir a proliferação do mosquito transmissor é recomendado não deixar água parada em recipientes, como vasos de planta, pneus velhos, tonéis d’água, piscinas, garrafas e vasilhames, entre outros. Além disso, é aconselhado limpar periodicamente lixeiras, ralos e objetos que possam acumular água.

Confira os endereços dos 10 polos inaugurados

Benfica: Super Centro Carioca de Saúde

Rua General. Gustavo Cordeiro de Farias, 545

Tijuca: Policlínica Hélio Pellegrino

Rua do Matoso, 96



Complexo do Alemão: Clínica da Família Zilda Arns - Estr. de Itararé, 951



Madureira: Clínica da Família Souza Marques

Praça do Patriarca, s/n



Del Castilho: Policlínica Rodolpho Rocco

Estrada Adhemar Bebiano, 339



Curicica: Hospital Municipal Raphael De Paula Souza

Estrada de Curicica, 2000



Campo Grande: CMS Belizário Penna

Rua Franklin, 29



Santa Cruz: Policlínica Lincoln de Freitas Filho

Rua Álvaro Alberto, 601



Bangu: Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho

Avenida Ribeiro Dantas, 571



Botafogo: Super Centro Carioca de Vacinação

Rua General Severiano, 91

