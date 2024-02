Criminoso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Divulgação / PCERJ

Publicado 14/02/2024 13:21 | Atualizado 14/02/2024 15:56

Rio - Apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho (CV) na Zona Oeste, Mateus Martins, conhecido como 'Russinho', foi preso nesta quarta-feira (14), em Guaratiba, acusado de tentativa de homicídio contra um policial militar, em abril do ano passado. De acordo com a Polícia Civil, o criminoso estava em uma pousada de luxo no momento da prisão.

Antes de ser preso, Russinho, que vinha sendo monitorado pelo setor de inteligência, aproveitou para curtir o Carnaval e estava indo a shows, à praia e andando de jet-ski.



O traficante atua na região da Cidade de Deus e Gardênia Azul, e também está sendo investigado por uma série de homicídios nas comunidades da Gardênia, Araticum e Rio das Pedras, em decorrência da disputa entre traficantes e milicianos pelo controle da região.

Russinho foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e será enviado ao sistema prisional, onde ficará a disposição da justiça.

Ele vai responder por tentativa de homicídio devido a uma troca de tiros, em abril de 2023, na região da Cidade de Deus, onde Russinho e um comparsa atiraram contra um policial, que ficou ferido. Contudo, o agente conseguiu neutralizar o outro criminoso. Já 'Russinho' conseguiu fugir na ocasião.