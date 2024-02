Mocidade Independente de Padre Miguel abriu o segundo dia de desfiles do Grupo Especial - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 14/02/2024 15:14 | Atualizado 14/02/2024 15:41

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou, nesta quarta-feira (14), que o contraventor Rogério de Andrade, presidente de honra da Mocidade Independente de Padre Miguel, estava em casa no momento do desfile. A presença do bicheiro foi especulada por internautas nas redes sociais após uma pessoa fantasiada de castor aparecer ao lado de Fabíola de Andrade, sua mulher e rainha de bateria da escola.

A secretaria ainda destacou que o contraventor pode transitar por outros locais durante o dia, mas tem que estar em casa a partir das 20h.

Rogério de Andrade é sobrinho de Castor de Andrade, que dominava o jogo do bicho nas décadas de 1970 e 1980. Após a morte do contraventor, em 1997, ele passou a disputar o espólio com Fernando Iggnácio, genro do patrono, que foi assassinado em 2020. Herdando a paixão pelo samba do tio, Rogério atualmente é presidente de honra da Mocidade, que tem Fabíola de Andrade, sua mulher, como rainha de bateria.