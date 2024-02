Os 18 suspeitos foram levados para a delegacia da região, dentre eles, nove eram adolescentes - Divulgação

Publicado 14/02/2024 11:43

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) detiveram 18 suspeitos por furto e apreenderam sete armas brancas durante o quinto dia de operação do Carnaval 2024 no entorno do Sambódromo e nos blocos de rua.



A ação ocorreu durante o deslocamento de uma equipe do Grupamento de Operações Especiais (GOE) para o Sambódromo, onde os guardas flagraram um grupo de cerca de 20 pessoas praticando furtos entre os carros. Com a aproximação dos agentes, o grupo se dispersou fugindo em direção às avenidas Presidente Vargas e Paulo de Frontin, mas 18 deles foram detidos, entre eles nove adolescentes.



Algumas vítimas se apresentaram e os suspeitos foram conduzidos para a 6ª DP (Cidade Nova) e em seguida para a 19ª DP (Tijuca), que era a Central de Flagrantes. Contra um dos adolescentes foi registrado um furto qualificado de um celular.

Além disso, os agentes também apreenderam cerca de 600 itens comercializados de forma irregular por ambulantes, sendo 70 garrafas de vidro e 29 grandes estruturas. Ainda na ação, foram aplicadas 597 multas de trânsito, com sete remoções por estacionamento irregular, além de uma van pirata.