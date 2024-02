Wallace foi morto a tiros em frente a sua residência, em Duque de Caxias - Reprodução / Redes Sociais

14/02/2024

Rio - Um homem foi morto a tiros na porta de sua casa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (13). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que dois criminosos passam de moto e atiram contra Wallace Garcia Torres, que estava na calçada de sua residência. Os bandidos fugiram logo após realizar os disparos.

Wallace foi levado ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, também em Duque de Caxias, mas não resistiu e acabou morrendo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados para a ocorrência de homicídio doloso, quando há intenção de matar. O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense (DHBF).



Segundo a Polícia Civil (PCERJ), a investigação está em andamento para apurar sobre a autoria e motivação do crime.