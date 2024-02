Enterro do Lucas Carneiro no cemitério do corte 8, morto no Recreio dos Bandeirantes durante um assalto - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Enterro do Lucas Carneiro no cemitério do corte 8, morto no Recreio dos Bandeirantes durante um assaltoPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 14/02/2024 16:26 | Atualizado 14/02/2024 16:52





Cristiane Meirelles, mãe da vítima, se revoltou com a situação da segurança pública no Rio de Janeiro. "O sangue do meu filho, mais um inocente, está derramado em solo carioca. Até quando jovens da cidade e do estado do Rio de Janeiro vão morrer e ficar assim, sem resposta? O que a gente vai fazer? O que nós podemos esperar? Eu estou pedindo providências ao governador do Estado, ao secretário de Segurança Pública, e que entendam que eu sou uma mãe que perdeu o único filho. Eu não tenho mais nada. Hoje, eu vou ver o meu filho pela última vez. Até quando isso vai acontecer?", disse.



Heitor de Azevedo, amigo de infância da vítima, lamentou: "Crescemos juntos, jogávamos bola, saíamos, íamos para jogo em São Januário. Ele sempre foi muito vascaíno, desde pequeno. É uma perda que até agora, não dá para entender. Até agora, a ficha não caiu. Mesmo olhando ele ali [no velório], não dá para acreditar. Não era esse o destino para ele. Nunca passou pela nossa cabeça". Rio - Lucas Carneiro Meireles, de 27 anos, foi enterrado nesta quarta-feira (14), no Cemitério do Corte 8, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele morreu durante um assalto na madrugada desta terça-feira (13), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio . ⁠A namorada de Lucas, Flávia dos Santos, 26 anos, que foi ferida durante o roubo, foi ao cortejo de cadeira de rodas.Cristiane Meirelles, mãe da vítima, se revoltou com a situação da segurança pública no Rio de Janeiro. "O sangue do meu filho, mais um inocente, está derramado em solo carioca. Até quando jovens da cidade e do estado do Rio de Janeiro vão morrer e ficar assim, sem resposta? O que a gente vai fazer? O que nós podemos esperar? Eu estou pedindo providências ao governador do Estado, ao secretário de Segurança Pública, e que entendam que eu sou uma mãe que perdeu o único filho. Eu não tenho mais nada. Hoje, eu vou ver o meu filho pela última vez. Até quando isso vai acontecer?", disse.Heitor de Azevedo, amigo de infância da vítima, lamentou: "Crescemos juntos, jogávamos bola, saíamos, íamos para jogo em São Januário. Ele sempre foi muito vascaíno, desde pequeno. É uma perda que até agora, não dá para entender. Até agora, a ficha não caiu. Mesmo olhando ele ali [no velório], não dá para acreditar. Não era esse o destino para ele. Nunca passou pela nossa cabeça".

No enterro, muitos dos presentes estavam com a camisa do Vasco, time de coração de Lucas, e o hino do clube foi cantado durante o velório e no sepultamento, por volta das 14h15.



Heitor disse que Lucas considerava o Recreio um local seguro e, por isso, se mudou para o bairro. "Quando ele foi pro Recreio, disse que iria por causa da segurança, porque aqui em Caxias estava ficando muito perigoso. Chego a me arrepiar. Ele se sentia mais seguro lá, e aí acontece isso na porta da casa dele, com a mãe perto (…) Não dá pra entender os planos de Deus. Não tem como. Tomara que [o bandido] fique 200 anos preso, que façam alguma coisa. Isso acontece todos os dias. Por causa de um celular, de uma aliança, de um cordão", afirmou.

"Da última vez que estivemos juntos, estávamos conversando sobre o carnaval e ele falou que iria viajar com a Flávia e que estava muito feliz com ela. Quando eu fiquei sabendo [da fatalidade], achei que tinha sido um acidente. Aí, um amigo meu ligou e falou que não foi um acidente. Quando eu vi aquelas imagens, minha vida acabou. Ele não merecia aquilo. Na porta de casa, com a mãe ali. Não tem o que falar, o que fazer. Eu conheço ele, já foi assaltado outras vezes e nunca reagiu. Ele só fez aquilo por causa da Flávia", relatou o amigo de Lucas.

Lucas foi morto a tiros na porta de casa

Lucas foi morto na madrugada desta terça-feira (13) no Recreio. Ele tinha voltado de viagem com Flávia. O casal estava na porta da casa dele quando o assalto começou. O criminoso acertou três tiros no jovem e fugiu em seguida. A mulher sofreu ferimentos leves. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou que Lucas Carneiro deu entrada na unidade de saúde já sem vida.