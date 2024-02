Publicado 15/02/2024 00:00

Na Manchete, Viradouro é campeã do Carnaval

Em Economia, Estado do Rio tem mais de 2,5 mil vagas de empregos e estágios

Em Rio, Sepultado jovem assassinado por assaltante no Recreio

17 pessoas prestam queixa por estelionato contra irmã do ex-jogador Leo Moura

Em Brasil, Lula chega ao Egito para viagem oficial de dois dias

No Ataque, Botafogo vence o Volta Redonda por 3x0. Fluminense e Vasco ficam no 0 a 0, no Maracanã

No D, Bruna Marquezine capricha no look para baile tradicional de Carnaval