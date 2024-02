Cláudio Cardoso, de 52 anos, foi encontrado morto dentro de uma cisterna em São Gonçalo - Reprodução

Publicado 14/02/2024 16:41 | Atualizado 14/02/2024 17:01

Rio - "Nunca imaginamos que vai acontecer com a gente. Foi morto cruelmente", disse Fabi Krystal em uma postagem na rede social sobre a morte do tio, Cláudio Cardoso, de 52 anos, encontrado dentro de uma cisterna, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, nesta terça-feira (13). Para a sobrinha, o homem com que o professor de inglês se relacionava é o principal suspeito do crime.

Cláudio foi encontrado com marcas de asfixia dentro da cisterna da casa onde morava, na Rua Ramos Coelho, no bairro Luiz Caçador. Segundo Fabi, o tio queria suprir uma carência e trouxe o suspeito para sua vida, o que pode ter causado a sua morte.

"Luto. Tive a triste notícia do falecimento do meu tio amado, mas não foi uma morte como eu posso dizer e sim um assassinato A gente vê isso em outras pessoas, com outras famílias, mas nunca imaginamos que vai acontecer com a gente. Foi morto cruelmente. [Ele] já estava doente por causa das escolhas que a gente faz na vida, que ele fez dentro da dele. [Ele] buscou recursos para suprir sua carência em outras formas e isso trouce a morte para tua casa. Foi encontrado morto enforcado com o seu gato dentro da cisterna. Triste e muito doído. Eu nem sei o que escrever. Estou desnorteada", publicou.

Rafael Queiroz, amigo da vítima, também usou as redes sociais para se despedir do professor.

"Que covardia. Pessoa maravilhosa, pura, sempre alegre e humilde. Não entendi porque fizeram isso com você querido. Hoje perdi um amigo de verdade, mas Deus não dorme. Cláudio, obrigado por tudo meu amigo. Hoje todos aqui vão sentir muito sua falta, de verdade. Você era sem palavras. Hoje estou de luto de verdade. Fizeram uma crueldade com você, mas vou jogar na mão de Deus. Você sempre vai estar em nossos corações amigo. Descanse em paz. Obrigado por tudo. Luto total", comentou.

Cláudio foi sepultado na tarde desta quarta-feira (14) no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que já realizou trabalho de perícia no local onde o corpo foi encontrado. Os investigadores buscam agora testemunhas e coletar mais provas para elucidar o caso.