Cláudio Cardoso, de 52 anos, era professor particular de inglês - Reprodução

Cláudio Cardoso, de 52 anos, era professor particular de inglêsReprodução

Publicado 14/02/2024 13:01 | Atualizado 14/02/2024 15:49

Rio - O professor de inglês Cláudio Cardoso, de 52 anos, foi encontrado morto no bairro Luiz Caçador, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, nesta terça-feira (13). Segundo relato de testemunhas, ele estava desaparecido desde segunda-feira (12), quando teve uma briga com o namorado.

A vítima foi encontrada por PMs do 7º BPM (São Gonçalo), após denúncias de vizinhos que teriam visto um corpo dentro da cisterna da casa onde ele vivia, na Rua Ramos Coelho. Cláudio tinha marcas no pescoço, que podem ter sido provocadas por asfixia.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que já realizou trabalho de perícia. Os investigadores buscam agora testemunhas e coletar mais provas para elucidar o caso.

Cláudio foi sepultado na tarde desta quarta-feira (14) no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo.