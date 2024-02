Foram apreendidas três pistolas, uma granada e munições - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 14/02/2024 15:55 | Atualizado 14/02/2024 15:57

Rio - Policiais militares interceptaram um carro utilizado em um homicídio e prenderam dois homens, na tarde desta quarta-feira (14), em Casemiro de Abreu, na Baixada Litorânea.

De acordo com a PM, agentes do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) identificaram o veículo com criminosos nas imediações da Ponte de Barra de São João. Na ação, eles atiraram contra os policiais e houve confronto.

Dois homens foram presos e um conseguiu fugir. Foram apreendidas três pistolas, uma granada e munições. O veículo, com possível placa clonada, também foi apreendido. A ocorrência foi registrada na 128ª DP (Rio das Ostras).