O Bope foi acionado para negociação com o suspeito - Rede Social

O Bope foi acionado para negociação com o suspeitoRede Social

Publicado 14/02/2024 09:53 | Atualizado 14/02/2024 10:28

Rio - Um homem foi preso após fazer uma família refém em um condomínio na comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira (14). As vítimas foram liberadas sem ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram acionados para a ocorrência e realizaram a negociação com o suspeito que durou mais de um hora.

De acordo com testemunhas, o homem estava em surto psicótico, invadiu o local armado com uma faca, escalou até o terceiro andar de um prédio e fez três pessoas reféns dentro de um apartamento.

A ocorrência seguiu para registro na 16ª DP (Barra da Tijuca).