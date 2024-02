Cidade tem dez polos de atendimento para pacientes com dengue - Edu Kapps / SMS

Cidade tem dez polos de atendimento para pacientes com dengueEdu Kapps / SMS

Publicado 14/02/2024 09:20

Rio - O décimo e último polo de atendimento para pacientes com dengue, anunciado pela prefeitura desde o início da epídemia, foi inaugurado nesta quarta-feira (14) no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, na Zona Norte. O espaço segue o padrão estrutural dos outros nove já em funcionamento, com capacidade para diagnóstico e tratamento, contando com pontos para hidratação venosa ou oral. Nesta quarta-feira (14), a cidade teve a segunda morte pela doença confirmada . A vítima é um homem de 23 anos, morador de Senador Camará, na Zona Oeste.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os polos aumentam a capacidade em mais dois mil atendimentos por dia para a doença. Todas as unidades funcionam de segunda à sábado das 7h às 19h.



Confira os endereços dos dez polos inaugurados



Benfica: Super Centro Carioca de Saúde

Rua General. Gustavo Cordeiro de Farias, 545



Tijuca: Policlínica Hélio Pellegrino

Rua do Matoso, 96



Complexo do Alemão: Clínica da Família Zilda Arns

Estr. de Itararé, 951



Madureira: Clínica da Família Souza Marques

Praça do Patriarca, s/n



Del Castilho: Policlínica Rodolpho Rocco

Estrada Adhemar Bebiano, 339



Curicica: Hospital Municipal Raphael De Paula Souza

Estrada de Curicica, 2000



Campo Grande: CMS Belizário Penna

Rua Franklin, 29



Santa Cruz: Policlínica Lincoln de Freitas Filho

Rua Álvaro Alberto, 601



Bangu: Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho

Avenida Ribeiro Dantas, 571



Botafogo: Super Centro Carioca de Vacinação

Rua General Severiano, 91



Casos disparam



De acordo com o painel epidemiológico da prefeitura, o município já registrou 20.053 casos de dengue em 2024. Em todo o ano de 2023, foram 22.802.



Os 150 centros de tratamento e hidratação da cidade, que já tinham sido estruturados para as ondas de calor, agora são utilizados para tratar pacientes com dengue. Além disso, alguns leitos de hospitais municipais e unidades de atenção primária foram separados para atender à população.