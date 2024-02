Ainda sem chuva, banhistas aproveitam fim do feriadão de Carnaval na Praia de Copacabana - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 14/02/2024 08:26 | Atualizado 14/02/2024 11:51

Rio - A quarta-feira (14) deve ter uma mudança drástica no clima da cidade, com previsão de pancadas de chuva forte, raios e ventos. O aviso de risco muito alto foi divulgado, no início da manhã, pelo Sistema Alerta Rio, da prefeitura, que monitora a condição climática na capital.



Segundo a previsão do órgão, a virada no tempo é causada pela aproximação de uma frente fria que está parada sobre o oceano. Após a terça-feira de calorão, é esperado que haja um declínio da temperatura a partir desta quarta-feira, onde está prevista a máxima de 33°C.

AVISO METEOROLÓGICO | Previsão de pancadas de chuva moderada a forte a partir do período da manhã, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte.



NÍVEL DE RISCO: Muito alto



— Sistema Alerta Rio - Prefeitura do Rio (@AlertaRio) February 14, 2024

A chuva é esperada ao longo de todo o dia, com pancadas forte e moderadas durante a noite e início da madrugada de quinta-feira (15). Os ventos também devem seguir com rajadas fortes e moderadas ao longo das próximas 24 horas.

Na quinta-feira, a previsão é de chuva fraca e moderada ao longo de todo o dia, com queda da temperatura máxima para 27°C e da mínima para 19°C. A sexta-feira deve apresentar uma pequena melhora, mas sábado e domingo também serão de tempo chuvoso na cidade.

A projeção dos meteorologistas é que a chuva siga atingindo a cidade até domingo.