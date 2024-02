A menina está internada no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio - Divulgação

Publicado 14/02/2024 12:18 | Atualizado 14/02/2024 15:54





Segundo a delegada Márcia Julião, responsável pela investigação do caso, dois suspeitos em uma motocicleta passaram atirando e atingiram as vítimas. Rio - A menina M.V.V.G., de 9 anos, baleada após um ataque a tiros em Guaratiba, na Zona Oeste, foi transferida do Hospital Municipal Rocha Faria para o Souza Aguiar, nesta quarta-feira (14) e permanece em estado grave. Das outras três vítimas, duas já tiveram alta e uma mulher segue internada com quadro de saúde estável. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde.Segundo a delegada Márcia Julião, responsável pela investigação do caso, dois suspeitos em uma motocicleta passaram atirando e atingiram as vítimas.

A Polícia Militar informou que agentes do 27° BPM (Santa Cruz) foram acionados apenas para checar a entrada da criança na unidade de saúde. Enquanto as demais vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.



A Polícia Civil tenta localizar os autores dos disparos. O caso está sendo investigado na 43ªDP (Guaratiba).