Policiais federais que participaram de prisão de Rogério de Andrade e seu filho - Sandro Vox / Agência O Dia

Policiais federais que participaram de prisão de Rogério de Andrade e seu filhoSandro Vox / Agência O Dia

Publicado 04/08/2022 15:56 | Atualizado 04/08/2022 18:07

Rio - O bicheiro Rogério de Andrade foi preso na tarde desta quinta-feira (4) após a 1ª Vara Criminal Especializada da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), expedir um novo mandado de prisão. Rogério foi encontrado com o filho, Gustavo de Andrade , em uma mansão no Condomínio Vale do Sossego em Itaipava, distrito de Petrópolis, Região Serrana do Rio.

Na segunda-feira passada (1º), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, revogou o mandado de prisão contra Rogério de Andrade, alvo na Operação Calígula. Para os advogados do contraventor, o pedido foi baseado na apreensão de um celular em 2019. Com isso, não haveria um novo fato para que ocorresse a prisão e Rogério não foi preso juntamente com o filho.

fotogaleria

O novo pedido de prisão foi feito pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio. A decisão do TJRJ cita que documentos encontrados nas buscas desta quinta-feira apontam uma "sistemática cadeia de corrupção mantida de forma persistente com instituição de segurança pública, e pior, após a deflagração desta ação penal, durante períodos inclusive que o réu permanecia foragido". Com base nessas novas provas, a prisão preventiva foi decretada.

A Operação Calígula, deflagrada em maio deste ano, visava uma organização criminosa envolvida em "jogos de azar" que seria liderada pelo bicheiro. Entre os 12 pesos na ação, estavam os delegados Marcos Cipriano e Adriana Belém , acusados de integrar a quadrilha. Além disso, foram cumpridos 119 mandados de busca e apreensão.

Rogério de Andrade é sobrinho de Castor de Andrade, que dominava o jogo do bicho nas décadas de 70 e 80. Após a morte de Castor em 1997, ele passou a disputar o espólio com Fernando Iggnácio, genro do patrono, que foi assassinado há quase dois anos. Herdando a paixão pelo samba do tio, Rogério é presidente de honra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel.