Rogério de Andrade vai cumprir medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrÎnica - Reprodução/Record TV Rio

Publicado 22/12/2022 14:45 | Atualizado 22/12/2022 15:03

Rio - O contraventor Rogério de Andrade e Silva deixou a Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, Bangu 8, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste, na tarde desta quarta-feira (22), após uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) conceder liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares. O alvará de soltura do bicheiro foi expedido na terça-feira (20) pela juíza Telmira de Barros Mondego, do Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), cumprindo a determinação do ministro Jorge Mussi.

As medidas cautelares que Andrade terá que cumprir são o comparecimento periódico em juízo no prazo estabelecido pelo juiz; proibição de contato com corréus; proibição de ausência da comarca; recolhimento domiciliar e noturno; além de monitoramento por utilização de tornozeleira eletrônica. De acordo com a defesa do contraventor, a soltura corrige um erro cometido pelo Justiça do Rio à época da prisão, em agosto.

"A decisão do STJ que restabeleceu a liberdade de Rogério Andrade corrigiu um erro da Justiça do Rio de Janeiro, que havia decretado a prisão com provas extemporâneas ao processo e sem a devida fundamentação necessária de acordo com a Constituição Federal", explicou o advogado André Callegari.

Entre os 12 pesos na ação, estavam os delegados Marcos Cipriano e Adriana Belém, acusados de integrar a quadrilha. O grupo comandado por Andrade também tinha como membro, o ex-policial militar Ronnie Lessa, detido no Presídio Federal de Campo Grande pela execução da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes.

Rogério de Andrade é sobrinho de Castor de Andrade, que dominava o jogo do bicho nas décadas de 1970 e 1980. Após a morte do contraventor, em 1997, ele passou a disputar o espólio com Fernando Iggnácio, genro do patrono, que foi assassinado há cerca de dois anos. Herdando a paixão pelo samba do tio, Rogério é presidente de honra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel.