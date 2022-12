Colisão entre trem do ramal Saracuruna e carro da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) - Leitor Douglas Mendonça

Publicado 22/12/2022 14:10 | Atualizado 22/12/2022 15:31

Rio – Uma colisão entre um trem do ramal Saracuruna e um carro da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), no bairro de Jardim Primavera, em Duque de Caxias, Baixada, no início da tarde desta quinta-feira (22), assustou quem passava pela região. A lataria esquerda do carro ficou completamente amassada.



O Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) e bombeiros do Batalhão de Campos Elíseos atuaram no local. Cinco pessoas ficaram feridas. Quatro homens foram liberados ainda no local, enquanto a quinta vítima, identificada como Wagner Silva, de 45 anos, foi encaminhada para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Não há informações sobre o seu estado de saúde.



Segundo a SuperVia, o carro não respeitou a sinalização da passagem em nível nas proximidades da estação, o que teria causado a colisão. A empresa lembrou que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, trens têm preferência de passagem em relação aos demais veículos.



Devido ao acidente, a circulação de trens no trecho entre as estações Gramacho e Saracuruna e nas extensões Vila Inhomirim e Guapimirim foi temporariamente suspensa.

Procurada por O DIA, a assessoria da Cedae confirmou que o carro era companhia, embora ainda não tenha explicado o motivo da colisão.

Trem colide com carro da Cedae em Duque de Caxias, na tarde desta quinta-feira (22). Crédito: Reprodução/Redes Sociais#DuqueDeCaxias #ODia pic.twitter.com/H8kKkhgit9 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 22, 2022

* Em atualização