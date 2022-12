Rogério de Andrade é apontado como líder, ao lado do filho, de rede criminosa - Arquivo/ O Dia

Publicado 21/12/2022 08:00 | Atualizado 21/12/2022 08:30

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) determinou, nesta terça-feira (20), a expedição do alvará de soltura do contraventor Rogério de Andrade e Silva. A juíza Telmira de Barros Mondego, do Plantão Judiciário, cumpriu a decisão do ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que no último dia 16, havia concedido a liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares.

As medidas que o bicheiro terá que cumprir são o comparecimento periódico em juízo; proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato; proibição de se ausentar da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; monitoramento por tornozeleira eletrônica.

À época, a decisão da Justiça citou que os documentos apontaramm uma "sistemática cadeia de corrupção mantida de forma persistente com instituição de segurança pública, e pior, após a deflagração desta ação penal, durante períodos inclusive que o réu permanecia foragido". Na ocasião o filho do contraventor, Gustavo Andrade, também foi preso. Ambos estão na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, Bangu 8, no Complexo de Gericinó.

Em maio, o bicheiro já havia sido alvo da operação Calígula, contra uma organização criminosa envolvida em jogos de azar, que seria liderada pelo contraventor. As investigações apontaram que Rogério gastava R$ 6 milhões por mês para manter as estruturas do jogo do bicho e a planilha identificou despesas em pontos da contravenção nos bairros da Abolição, Bangu, Barra da Tijuca, Estácio, Jacarepaguá e Marechal Hermes. Entretanto, o maior valor, de R$ 724 mil, era destinado para pontos explorados em áreas que não eram de seu controle.



Entre os 12 pesos na ação, estavam os delegados Marcos Cipriano e Adriana Belém, acusados de integrar a quadrilha. O grupo comandado por Andrade também tinha como membro o ex-policial militar Ronnie Lessa, detido no Presídio Federal de Campo Grande pela execução da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes.

Rogério de Andrade é sobrinho de Castor de Andrade, que dominava o jogo do bicho nas décadas de 1970 e 1980. Após a morte do contraventor, em 1997, ele passou a disputar o espólio com Fernando Iggnácio, genro do patrono, que foi assassinado há quase dois anos. Herdando a paixão pelo samba do tio, Rogério é presidente de honra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel.