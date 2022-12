Embarcação era rebocada por viatura e ficou parada bloqueando três faixas da via - Reprodução

Embarcação era rebocada por viatura e ficou parada bloqueando três faixas da viaReprodução

Publicado 21/12/2022 20:05

Rio - Um carro que transportava uma embarcação se envolveu em um acidente com um caminhão, no início da tarde desta quarta-feira (21), no Túnel Marcelo Alencar, na Zona Portuária. A colisão bloqueou as três faixas da galeria, no sentido Rodoviária do Rio. Segundo informações preliminares, um dos veículos envolvidos no acidente seria uma viatura da Polícia Federal.

O carro da PF fazia o transporte de uma embarcação pequena, com o auxílio de um reboque. Uma imagem, feita por câmera de monitoramento da CET-Rio instalada no interior do túnel, mostra a embarcação bloqueando o túnel. Não há registros de feridos.

De acordo com o Centro de Operações Rio, o acidente foi notificado às 13h27 e a liberação da via foi confirmada às 14h20. Por conta da colisão, o trânsito permaneceu intenso na região até o fim da tarde.

TÚNEL MARCELLO ALENCAR LIBERADO



Via foi liberada após acidente com caminhão, sentido Rodoviária.

Trânsito segue com reflexos desde a Av. General Justo, próximo ao Aeroporto.#viasexpressas#CORInforma pic.twitter.com/dL0OY4uxvo — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 21, 2022

Os reflexos, no início da tarde, contudo, eram sentidos desde o fim do Aterro do Flamengo. Para evitar o trecho, os motoristas foram orientados durante toda a tarde a priorizar o Santa Bárbara ou o Rebouças, que tinham fluxo menos intenso.

Procurada pela reportagem, a PF até o momento não confirmou o envolvimento de uma viatura da corporação no acidente.