Operação Natal 2022 vai desta quinta-feira (22) ao domingo (25)Divulgação

Publicado 21/12/2022 19:29

Rio – A Polícia Rodoviária Federal dará início, nesta quinta-feira (21), à Operação Natal no estado do Rio. A ação tem como objetivo reforçar o policiamento ostensivo preventivo em locais e horários que, segundo as estatísticas, apresentam maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Pontos das BRs 040 (Washington Luiz), 101 (sentido Região dos Lagos e sentido Paraty) e 116 (Presidente Dutra) terão atenção especial. A ação irá até domingo (25).

De acordo com a PRF, com as festas de fim de ano, espera-se um grande fluxo de veículos nas rodovias federais, já que a data acontece ao mesmo tempo que as férias escolares, aumentando o número de viagens em família.

Por isso, a operação contará com ações de policiamento e fiscalização com foco na segurança viária, em especial na prevenção e redução da gravidade dos acidentes, além de intensificar o enfrentamento à criminalidade. Haverá ainda pontos focais, como a fiscalização do tempo de direção e descanso do motorista profissional, além do exame toxicológico.

Para evitar acidentes ou problemas, a Polícia Rodoviária Federal dispõe de algumas orientações, como realizar revisão preventiva do veículo, planejar a viagem (o que inclui conhecer a distância, condições do tempo e possíveis pontos de parada), programar pausas a cada três horas, usar cinto de segurança e respeitar o limite de velocidade, principalmente em dias chuvosos, cuja velocidade moderada é recomendada.

Se não possuir carteira nacional de habilitação (CNH), estiver com o documento suspenso, ou ainda, se tiver feito uso de bebida alcoólica, não dirija. Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes, a PRF disponibiliza o número de emergência 191. A ligação é gratuita e a central atende 24 horas em todo o Brasil.